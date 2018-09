Incendio divampato nella notte in zona Fiumara

Genova - Intorno alle 2 di questa notte si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per un rogo nato in Via Pacinotti, nei pressi della Fiumara. Nell'incendio sono rimaste coinvolte quattro macchine, tutte distrutte dalle fiamme.



Sono in corso le indagini per scoprire le cause del rogo. Ad allertare i Vvf sono stati i residenti della zona, spaventati alla vista delle fiamme.