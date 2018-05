Il mezzo è andato a fuoco nella notte. E' successo a Mignanego

Genova - Furgone in fiamme in via Giuseppe di Vittorio, a Mignanego: il rogo si è scatenato poco prima della mezzanotte per cause che devono ancora essere accertate.



Parte bruciata - A prendere fuoco è stata la parte anteriore del veicolo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto che hanno provveduto a domare le fiamme che non si sono estese ad altri mezzi o abitazioni. Nell'episodio nessuno è rimasto ferito.