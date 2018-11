Furti a Genova, due arresti ieri pomeriggio

La Polizia ha arrestato due persone in due differenti operazioni

Genova - Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato due persone a Genova, in due differenti operazioni. Una donna di trentasette anni è stata sorpresa a rubare bottiglie d'olio e birra in un supermercato in via S. Agnese. La donna, ha cercato di uscire con le bottiglie nascoste in borsa (per circa 20 €) dopo aver pagato sotto una lattina; fermata da un addetto alla vigilanza, ha cercato di fuggire spintonandolo.



Un cinquantaseienne è stato fermato dopo che aveva cercato di rubare alcuni capi di vestiario da un negozio in via Sestri. L'uomo è stato trovato con circa 175 € di abiti.