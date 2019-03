Le arrestate, di età compresa tra i 14 e i 17 anni avevano svaligiato circa dodici appartamenti

Genova - Sgominato gruppo di minori specializzato in furti in abitazioni di lusso avvenuti prevalentemente nel centro storico: si tratta di quattro ragazze di etnia rom di età compresa tra i 14 e i 17 anni che sono state arrestate. Sono in corso a parte della Polizia le ricerche per l’individuazione degli altri componenti del gruppo



Immagini - L’indagine della sezione antirapina della Squadra Mobile, che si è avvalsa delle investigazioni scientifiche e della ricostruzione virtuale delle scene del crimine effettuate tramite i filmati dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito di individuare le minorenni che nell’estate scorsa, hanno svaligiato circa dodici abitazioni genovesi, depredando ogni genere di prezioso trovato all’interno delle case, in particolare orologi di pregio e monili.



Furto - Il gruppo, dopo aver effettuato un sopralluogo utile a pianificare i colpi, accedeva alle abitazioni bersagliate con particolare maestria adoperando tecniche varie. I giovani spaziavano dalla classica forzatura della porta d’ingresso all’utilizzo di tecniche che consentivano di introdursi senza lasciare segni di effrazione; dopo ogni colpo facevano perdere le loro tracce dileguandosi nel nord e centro Italia. Le successive attività di ricerca degli indagati ha consentito da parte degli agenti l’individuazione delle 4 arrestate in varie località.