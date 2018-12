Furti in appartamento, nessuno sconto neppure a Natale: scatta l´allarme

Genova - A Natale siamo tutti più buoni...o quasi. Il numero di furti in appartamento sotto le feste sale in maniera vertiginosa, vuoi per la temporanea assenza dei proprietari o per eventuali viaggi organizzati in occasione delle festività. Basti pensare che solo questo weekend il ponente cittadino è stato teatro di ben due furti distinti.



Sestri Ponente - Nel pomeriggio di ieri, una donna residente in viale Canepa ha denunciato un furto che ammonterebbe a oltre 10mila euro. Tornata anch'ella a casa nel pomeriggio di ieri, avrebbe trovato l'intera abitazione a soqquadro e - dopo un'attenta ricerca - si sarebbe resa conto della sparizione di tutti i gioielli in oro, dei contanti e di svariati altri oggetti di valore.



Pra' - Sempre domenica pomeriggio, una famiglia di Pra' - rientrata a casa dopo aver trascorso fuori l'intera giornata - si è trovata davanti il proprio appartamento letteralmente sottosopra. Nessun segno di effrazione sulla porta d'ingresso: i ladri sarebbero infatti entrati e usciti passando dalla finestra.