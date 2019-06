Furti in aumento a Coronata, i cittadini non ce la fanno più: la richiesta d´aiuto arriva in Comune

Genova - Come è noto, nell'ultimo periodo - suo malgrado - l'area di Coronata è diventata bersaglio prediletto di ladri e malviventi, la cui costante presenza nella zona sta sempre più acuendo il forte senso di disagio vissuto dai suoi abitanti.



La questione - I furti ormai sono continui, e spesso i malviventi non si fanno neppure troppi problemi anche ad entrare quando gli inquilini sono casa. Il problema sta diventando sempre più pesante, e i cittadini non ce la fanno davvero più: per questa ragione, durante la seduta odierna in Sala rossa i Consiglieri comunali Valeriano Vacalebre (Fratelli d'Italia) e Maurizio Amorfini (Lega) hanno posto la questione all'attenzione della civica amministrazione, chiedendo nello specifico come si sia pensato di aiutare questi cittadini e, al contempo, quali soluzione potrebbero risolvere queste situazioni di disagio. «Chiediamo inoltre che vengano installate due telecamere, ciascuna su una delle due arterie principali della zona, da cui arrivano i ladri: una a Borzoli e una in piazza Massena» aggiunge, infine, il Consigliere Amorfini.



La risposta - «La situazione di Coronata è stata subito messo al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della settimana scorsa spiega l'Assessore alla Sicurezza Stefano Garassino, che rassicura: «Parlando con il Questore e con il Comandante della Polizia mi è stato assicurato che implementeranno i servizi nella zona, e lo stesso faremo noi con la Polizia Locale. Le telecamere sono una buona idea, sia per monitorare la situazione che per coadiuvare l'azione capillare delle Forze dell'Ordine (la cui presenza sul territorio verrà, inoltre, implementata nel corso dei prossimi mesi). Vedremo cosa si può fare, lavorando insieme risolveremo la situazione al più presto».