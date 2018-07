Furto alla Upim, arrestati due genovesi

Genova - Hanno rubato alcuni vestiti dalla Upim di via XX Settembre ma sono stati scoperti e arrestati: protagonisti del furto due genovesi, lei di 47 anni e lui con le stampelle di 50 anni.



Merce - La coppia è entrata nella Upim e, dopo aver fatto un breve giro, ha rubato dagli scaffali alcuni indumenti, per un valore di circa 70 Euro. Successivamente è uscita dal centro commerciale senza pagare. Un addetto alla vigilanza ha seguito i due che sono stati fermati prima di riuscire a scappare. Il 50enne a quel punto ha utilizzato le stampelle per colpire ripetutamente il dipendente della Upim per poi darsi alla fuga insieme alla sua compagna.



Fermo - L’addetto alla vigilanza, nonostante le botte ricevute, ha seguito i due fuggitivi in strada fino all’arrivo della Polizia: gli agenti hanno fermato la coppia che saà processata per direttissima.