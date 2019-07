Furto in una pasticceria di via Cantore, giro in Questura e vandalismo in Buenos Aires: arrestata

Genova - Nel tardo pomeriggio di ieri una 31enne rumena si è introdotta in una pasticceria e - sotto gli occhi attoniti dei clienti - ha cercato di rubare il registratore di cassa. Dopo essere stata fermata dai dipendenti, la donna ha pensato poi bene di darsi alla fuga lanciando loro contro quello stesso registratore di cassa che poco prima stava cercando di portar via con sé, ma grazie all'arrivo di una volante è stata quasi subito bloccata e denunciata.



Ma non basta - Portata in Questura per tutte le procedure del caso, la 31enne è stata in seguito rilasciata: è stato a quel punto, però, che la donna ha rincarato la dose. Dopo essersi recata in corso Buenos Aires, è entrata all'interno di un negozio con lo stesso obiettivo perseguito poco prima a Sampierdarena, ma fortunatamente il proprietario dell'esercizio - accortosi che qualcosa non andava - l'ha invitata ad allontanarsi: la 31enne a quel punto ha iniziato a tirare bottigliate alla vetrina del negozio, causando diversi danni. Una volta sul posto, gli agenti hanno questa volta tratto in arresto la donna per danneggiamento aggravato.