G8, 18 anni dopo: il cippo dedicato a Carlo Giuliani torna a far discutere

Genova - Era venerdì 20 luglio del 2001, esattamente 18 anni fa: quel giorno - rimasto impresso nella memoria di tutti - gli scontri di piazza Alimonda e la morte di Carlo Giuliani hanno segnato per sempre la storia contemporanea di Genova e dei genovesi. La vicenda si inserisce entro lo spazio "più ampio" dei cosiddetti fatti del G8, una serie di vicissitudini e scontri avvenuti a Genova tra giovedì 19 e domenica 22 luglio 2001, in concomitanza con lo svolgimento, per l'appunto, del G8.



Cosa accadde - Il G8 consistette fondamentalmente nella riunione dei capi di Governo dei maggiori paesi industrializzati. Quell'anno la cornice di tale riunione internazionale fu proprio Genova, ma - specialmente tra il 20 e il 22 luglio - ciò che attirò, purtroppo, principalmente l'attenzione dei media fu tutt'altro. Ben presto le proteste pacifiche organizzate dai movimenti no-global e dalle associazioni pacifiste sfociarono in veri e propri tumulti di piazza, che raggiunsero il proprio acme con violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. I fatti tristemente più famosi sono rappresentati dall'irruzione delle forze armate nella scuola Diaz - condannati il 7 aprile 2015 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 3 (quello relativo al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) - e la morte in piazza Alimonda del 20enne Carlo Giuliani.



Le polemiche - Come ogni anno, anche oggi il Comitato Piazza Carlo Giuliani ha scelto di organizzare un presidio in memoria del G8 e per ricordare il ragazzo, morto il 20 luglio 2001 a causa di un colpo di pistola sparato da un Carabiniere che - accortosi che il giovane si stava avvicinando con un estintore alla camionetta dell'Arma ferma nella piazza, pronto a scagliarsi contro i militari - finì per sparare tentando di difendersi. Se, però, da una parte c'è chi venera Giuliani come un eroe del G8, dall'altra vi è anche chi in quel ragazzo vede tutto fuorché eroismo. In prima istanza, ad esempio, la Consigliera del Carroccio Francesca Corso nei giorni scorsi ha ripreso a chiedere - come molti prima di lei - che il cippo di piazza Alimonda dedicato a Giuliani venisse definitivamente tolto: «Il cippo è un simbolo che ormai da tanti anni ricorda un evento che andrebbe cancellato dalla storia» incalza infatti la Consigliera leghista.