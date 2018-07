G8, Bianchi: «Per voltare pagina tutti rispettino le sentenze»

Genova - «E’ assurdo che, dopo 17 anni, dopo che il Capo della Polizia di Stato, Prefetto Gabrielli, ha teso una mano per chiudere definitivamente una stagione tragica e difficile per le donne e gli uomini in divisa, Giuliano Giuliani abbia ancora il coraggio di parlare di verità»: lo ha dichiarato il Segretario Generale Regionale Vicario del FSP (Federazione Sindacale di Polizia) Matteo Bianchi sull’apprezzabile gesto fatto dal Prefetto Gabrielli, Capo della Polia di Stato, in visita a Genova presso il Tribunale e altri Uffici Giudiziari.



«E’ apprezzabile lo sforzo fatto dall’Amministrazione, nella persona del suo più alto rappresentante, di mettere una volta per tutte la parola fine alla vicenda del G8 genovese che tanti strascichi, dolorosi e pesanti, ha lasciato in tutto il paese e in particolare in questa città - ha proseguito Bianchi - In questi anni molte cose si sono dette e scritte ma nulla può essere detto contro le sentenze dei giudici italiani sulla vicenda della morte di Carlo Giuliani, nonché contro la sentenza della Corte di Strasburgo che sancì definitivamente la fine di una tragedia stabilendo che Placanica agì per legittima difesa con uso legittimo delle armi».



«Aspettiamo ancora che il Sindaco di Genova, Marco Bucci, trovi il coraggio di togliere il cippo di piazza Alimonda che si fa beffa di tutti coloro che, nella sua città, con spirito di sacrificio, continuano imperterriti a garantire la legalità – ha concluso Bianchi - Per voltare veramente pagina occorre che tutti, Forze dell’Ordine, Magistrati e cittadini rispettino le sentenze pronunciate in passato, non rilascino dichiarazioni che contribuiscano a diffamare l’operato di chi sta dalla parte della legalità e dei cittadini onesti, ricordandosi che solo seguendo la strada della legalità si potrà trovare giustizia e rispetto».