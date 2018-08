G8, la Corte dei Conti chiede i danni a 27 tra poliziotti ed ex per oltre 8 milioni di euro

Genova - La procura della Corte dei Conti della Liguria ha chiesto un risarcimento danni di oltre 8 milioni di euro - dei quali 3 milioni di danni patrimoniali e 5 per danno d'immagine - a 27 persone tra poliziotti ed ex tali per i pestaggi avvenuti alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.



I provvedimenti - A essere citati dalla procura contabile sono i dirigenti e i funzionari dell'epoca, tra cui anche Francesco Gratteri (allora direttore del servizio centrale Operativo), il suo vice Gilberto Caldarozzi, il capo della Digos di Genova Spartaco Mortola, il comandante del primo reparto mobile di Roma Vincenzo Canterini, il suo vice comandante e i capisquadra, oltre chiaramente agli altri funzionari coinvolti nei fatti.

Per la procura, i coinvolti dovranno risarcire un danno patrimoniale indiretto - da intendersi come risarcimento alle parti civili pagato dal Ministro -, a cui si sommano anche le spese legali per i processi: tutto questo ammonterà a oltre 3 milioni di euro. Secondo il pm contabile, inoltre, in questo frangente lo Stato avrebbe anche subito un grande danno d'immagine, che è stato quantificato in 5 milioni di euro.