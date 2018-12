Gaslini, cade un controsoffitto in una stanza del reparto chirurgia

La stanza non era adibita a degenza e nessuno è stato ferito dal cedimento

Genova - Questa mattina, nell'Ospedale Gaslini di Genova, si è verificato il distacco di una porzione di controsoffitto. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 9, in una stanza del reparto chirurgia, non adibita a degenza. Un'infermiera stava entrando nella stanza, ma non è stata colpita dal crollo.



La Direzione aziendale ha messo in sicurezza l'intera area e ha spostato i pazienti ricoverati nelle stanze adiacenti per permettere una valutazione complessiva della struttura. Sono anche in corso alcune perizie per capire da cosa sia stato causato il distacco del controsoffitto.