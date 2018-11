Gaslini, inaugurato il nuovo Day Hospital Diabetologia

Genova - Presso l'Istituto Gaslini è attivo il centro di rifermento regionale per il Diabete giovanile, che segue circa 500 tra bambini adolescenti e giovani adulti, attraverso diagnosi, terapia e follow up e screening delle patologie associate e delle problematiche vascolari. Una tradizione che ebbe inizio nel nostro ospedale nel 1958 e che oggi si rinnova avvalendosi della tecnologia multimediale e dei supporti informatici per una gestione più efficace e a misura di paziente" spiega il direttore generale Paolo Petralia.



«Sono state completamente ristrutturate le sale visite e gli ambulatori ed è stata creata una nuova aula multimediale dedicata all'attività di educazione terapeutica dei pazienti con diabete mellito, che permetterà ai pazienti e alla loro famiglie di vivere la condizione diabete in maniera autonoma e responsabile», sottolinea il prof. Mohamed Maghnie, direttore della Clinica Pediatrica a cui il Day Hospice afferisce.



«I pazienti possono utilizzare i più recenti strumenti informatici per l'autogestione del diabete mellito e migliorare il proprio compenso metabolico ed evitare le problematiche conseguenti ad un insufficiente controllo metabolico», aggiunge il dottor Giuseppe D'Annunzio responsabile del Centro.



L'attrezzatura informatica per l'attività di educazione terapeutica è stata donata dall'Associazione Diabete Giovanile, presieduta da Giuseppe Borriello, presente oggi al taglio del nastro insieme a numerose famiglie di pazienti sostenitori della Onlus, e alla professoressa Renata Lorini, per molti anni direttrice della Clinica Pediatria del Gaslini e insigne cultore della materia.