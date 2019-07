Gaslini, manutenzione straordinaria da parte di Enel: le misure adottate

Genova - La società ENEL deve svolgere un'attività di manutenzione straordinaria nella cabina interna all'Istituto Gaslini e pertanto sospenderà la distribuzione di energia elettrica da stasera, venerdì 26 luglio dalle ore 21, fino alle ore 2 di sabato 27 luglio 2019 (salvo imprevisti), con messa in funzione dei gruppi elettrogeni.



Manutenzione - «Sono stati informati i responsabili delle Unità Operative, il personale interno e le ditte in outsourcing. È stato informato il 118 affinché si possa mettere in contatto con i settori di alta intensità dell'Istituto per gestire con la massima sicurezza l'eventuale arrivo di pazienti critici durante il corso della manutenzione - dichiara il Gaslini in una nota - Inoltre, per garantire l'esecuzione di eventuali esami urgenti è stata chiesta autorizzazione al Policlinico San Martino per l'utilizzo delle proprie strutture. Per garantire la tempestività nel trasporto dei Pazienti è stata richiesta la presenza fissa in Istituto di un'ambulanza per tutta la durata dei lavori».