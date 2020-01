Gaslini, Tafida lascia la Rianimazione. La mamma: `E´ un giorno speciale`

Genova - Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni in gravi condizioni trasferita il 15 ottobre all'ospedale Gaslini da Londra è uscita dal reparto di rianimazione del pediatrico dove si trovava dal 30 ottobre 2019. Gli specialisti ne hanno disposto il trasferimento nell'hospice dove sarà sottoposta a cure riabilitative e allo svezzamento parziale della ventilazione assistita.



La madre della piccola ha dichiarato: "L’opinione dei medici inglesi espressa di fronte alla Alta Corte di Londra e la prognosi che era stata fatta si sono dimostrate sbagliate e la prova è la stessa Tafida. Oggi per noi è un giorno speciale".



“Dal punto di vista della coscienza la bimba è sostanzialmente stabile ma è estremamente difficile capire qual è il suo grado di partecipazione all’ambiente e nel dubbio ci si deve sempre comportare come se la partecipazione fosse maggiore di quella che noi riusciamo a percepire -ha aggiunto il responsabile del centro di rianimazione neonatale e pediatrica del Gaslini Andrea Moscatelli - Tafida non ha manifestato segnali che possono in maniera univoca definire uno stato di coscienza ed è per questo che abbiamo cercato di 'comprare del tempo. Inizia a poter stare mezz'ora o un'ora staccata dal ventilatore. Quindi inizia a poter respirare autonomamente. L'obiettivo è quello di consolidare questo risultato", ha concluso.