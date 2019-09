Gattini annegati e animalisti in rivolta, Bucci chiarisce: «Polemica strumentale, non sono le mie parole»

Genova - Dopo l'articolo uscito in questi giorni su un noto quotidiano locale in merito ad alcune presunte dichiarazioni in cui il Sindaco di Genova Marco Bucci avrebbe affermato - in sede di Giunta - di aver preso parte da ragazzino a un gioco crudele in cui venivano uccisi gattini e mamme gatte, il primo cittadino genovese smentisce tutto e respinge ogni polemica: «È una cosa ridicola, anche perché non sono parole mie. Le cose che si dicono in Giunta non andrebbero riportate fuori, soprattutto in giornate di cambiamento come queste in cui, probabilmente, qualcuno può voler manifestare qualche desiderio di rivalsa».



Le polemiche - Gli Animalisti Genovesi hanno richiesto immediatamente di fare chiarezza sulla vicenda, chiedendo quasi subito le immediate dimissioni del Sindaco che proprio questa mattina ha chiarito di aver semplicemente ricordato un gioco sì crudele, ma a cui lui non avrebbe mai preso parte, passatempo balzano dei ragazzi che vivevano nelle campagne del modenese dove viveva da piccolo. «Associare queste frasi a comportamenti anti-animalisti è sbagliato» conclude infine Bucci: «Chi lo sta facendo non fa altro che creare una polemica strumentale, da cui mi dissocio».