Genoa - Acqui, i pendolari in Regione: i punti emersi dall´incontro

Genova - Vertice ieri in Regione tra il Comitato Pendolari Acqui Terme - Genova con l’Assessore ai Trasporti e Turismo di Regione Liguria Avv. Giovanni Berrino, l’Assessore ai Trasporti di Regione Piemonte Francesco Balocco, l’Ing. Gabriella Rolandelli di Regione Liguria, la Dott.ssa Giovanna Braghieri di Trenitalia-Divisione Passeggeri Regionale Direzione Regionale Liguria e tecnici RFI per parlare delle problematiche relative alla linea ferroviarie Genova – Acqui.



«In risposta al quesito relativo all’introduzione di una coppia aggiuntiva di treni per coprire i buchi orari attualmente presenti nel nostro “orario cadenzato”, su mandato dell’Assessore Berrino, è stato predisposto da Trenitalia uno studio di fattibilità economica. Allo stato attuale, il costo della coppia di treni si attesta su 1,5 milioni di €/anno, al momento non disponibili. L’Assessore regionale ai trasporti della Liguria ha confermato la Sua intenzione di inserire una coppia aggiuntiva non appena ci sarà la disponibilità dell’importo necessario – ha proseguito una nota il Comitato - In via transitoria è stato riproposto la copertura dei buchi orari (inserimento di un treno da Genova Brignole alle 15:12 e di uno da Acqui Terme alle 19:17) creandone altri nelle ore di minor afflusso di utenza, sulla base delle rilevazioni effettuate da personale Trenitalia e personale verificatore di Regione Liguria. Nello specifico, la soppressione (con parziale servizio bus sostitutivo nella tratta Genova-Ovada) del 6058 delle ore 11:12 da Genova Brignole e il 6063 delle ore 12:17 da Acqui Terme. Abbiamo ribadito la necessità di una coppia di treni in più e non un semplice spostamento della problematica in altri orari».



«Per il ripristino della ormai storica frana di Mele, gli Assessori Berrino e Balocco hanno fatto richiesta congiunta ad RFI di inserimento nel piano delle attività di 12,5 milioni di € (cifra che è risultata dagli studi preliminari di fattibilità ad opera di RFI) – ha aggiunto - Nel mese di agosto verranno mantenute tutte le corse complete, ad eccezione del periodo dal 16 al 29 agosto, per lavori strutturali sulla rete previsti da RFI (principalmente nella tratta verso Milano). In tale periodo, le corse saranno ridotte: l’ipotesi è quella delle 3 coppie mantenute mentre le restanti effettuate con servizio bus sostitutivo, con l’orario già condiviso lo scorso anno. Al momento non si hanno informazioni relative alle possibili evoluzioni per la nostra linea derivanti dalle fasi di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi».



«Abbiamo prodotto - ha sottolineato il Comitato - una documentazione fotografica e descrittiva dei disservizi sulla linea da Ottobre 2018 a Febbraio 2019 e riferito delle numerose problematiche relative alla manutenzione del materiale rotabile ad oggi in uso sulla nostra linea (riscaldamento guasto, scarsa pulizia, ecc) e dell’inadeguatezza di alcuni convogli in termini di capienza. La Dott.ssa Braghieri ha preso impegni precisi anche in termini di tempistiche per la verifica puntuale di tali situazioni, specificando che è loro dovere controllare e porre rimedio alle segnalazioni giunte da Capotreno ed utenti. Vista la presenza dell’Assessore Balocco, abbiamo colto l’occasione per segnalare le nostre perplessità riguardanti le sorti della biglietteria della Stazione di Ovada visto il prossimo pensionamento dell’addetta attualmente in servizio. L’Assessore Balocco si è dichiarato disponibile ad attivarsi per avere maggiori informazioni da Trenitalia Direzione Piemonte. Desideriamo ringraziare il Presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi per la disponibilità e l’appoggio nei confronti del nostro Comitato».