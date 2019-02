Genoa, la migliore serie positiva della stagione

Genova - Due pareggi e una vittoria con un match in casa e due fuori. Per il Grifone è in corso la miglior serie positiva nell’attuale campionato, grazie ai tre risultati utili consecutivi conquistati contro Empoli, Sassuolo e Bologna. Una sequenza che Criscito e compagni non erano riusciti a centrare in precedenza. Segno forse di una stabilità che settimana dopo settimana sta prendendo campo e del lavoro di mister Prandelli e dei collaboratori che sta portando frutti, al di là degli innesti operati sul mercato dalla società. Anche il dato riferibile alle reti incassate, tallone d’Achille nella prima parte di stagione, è migliorato sensibilmente sotto il nuovo corso tecnico.



fonte Genoa Cfc