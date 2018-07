Dopo cinghiali e lupi ecco una nuova specie che tenta di insediarsi in città

Genova - I cittadini terrorizzati hanno segnalato a più riprese la presenza di rettili in città. Inizialmente scambiati per vipere, secondo l'Enpa si tratterebbe in realtà di innocue bisce - avvistate, sia vive che morte, sia sulle alture che in centro.



I casi - Pochi giorni fa un esemplare di grandi dimensioni era stato ritrovato in un bar sito in corso Sardegna. Altri animali sono stati, poi, avvistati anche a Castelletto, Oregina e al Porto Antico, nei pressi del Museo Luzzati.