Genova, è il giorno del dolore

Funerali di Stato per le vittime del ponte Morandi

Genova - Genova si unisce al dolore delle vittime del crollo del viadotto Polcevera: alle 11.30 alla Fiera, nel padiglione Jean Nouvelle, si tengono i funerali di Stato celebrati dal cardinale Angelo Bagnasco. Sono tantissime le persone comuni che raggiungono il luogo delle esequie per esprimere la propria vicinanza a chi ha perso un caro in quel maledetto 14 agosto mentre chi non può essere lì ha modo di seguire la funzione solenne tramite un maxischermo situato in piazza De Ferrari.



Le bare, disposte davanti all’altare sono quelle di Roberto e Emanuele Robbiano, Ersilia Piccinino; Marius Djerri, Admir Bokrina; Bruno Casagrande; Leyla Nora Rivera Castillo; Juan Carlos Pastena; Nathan Gusman, William Pouzadouux, Christiane Melissa Bastit; Alessandro Campora; Vincenzo Licata; Luigi Matti Altadonna; Andrea Cerulli; Anatoli Malai; Angela Zerilli e Diaz Enzo Henry. Non ci saranno tutti i feretri alla Fiera: alcune famiglie hanno deciso di salutare i propri cari in una cerimonia privata nelle loro città di origine.



Alla funzione religiosa oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che visiterà il luogo della tragedia) partecipano le più alte cariche dello Stato oltre a numerosi sindaci,, parlamentari e presidenti delle varie Regioni. Alla cerimonia sono presenti anche Genoa e Sampdoria con le rispettive dirigenze.