Genova promuove la silver economy con un bando per raccogliere nuovi progetti

La silver economy è quella che si occupa delle esigenze delle persone oltre i 60 anni

Genova - Genova può diventare punto di riferimento nazionale per la silver economy, quella che si occupa delle esigenze e del benessere degli over 60. Il Comune propone una "call for ideas" per raccogliere nuove idee e progetti, L'assessore di Genova allo Sviluppo economico, Giancarlo Vinacci afferma: «Una call for ideas per la presentazione di progetti che possano aiutarci a sviluppare la più recente delle linee strategiche di sviluppo del nostro territorio che ha tutte le carte in regola per primeggiare nella silver economy. Si tratta di una chiamata per attirare gli innovatori del settore. Ci aiuterà a creare nuovi posti di lavoro per i giovani a supporto della fascia di popolazione con maggiore capacità di spesa».



Le risorse stanziate per il bando (dal 21 novembre al 21 dicembre) sono di 1 milione di euro. Inoltre il Comune intende fare sistema con le banche che operano sul territorio per aumentare le possibilità di sviluppo di progetti imprenditoriali nel settore di interesse