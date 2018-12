Genova si illumina per il Natale e aspetta di rialzarsi

Cerimonia in De Ferrari di accensione dell'albero e del tunnel di luce fino a ponte Brin

Genova - Cerimonia di accensione dell'albero di natale in Piazza De Ferrari, come tradizione l'8 dicembre a Genova. Ad accendersi quest'anno, alla presenza delle autorità, anche il tunnel di luce più lungo d'Europa (da ponte tra Brin e piazza De Ferrari) e le luci che addobberanno il Palazzo della Regione.



«Siamo una comunità di persone che vuole costruire un futuro migliore. Dobbiamo essere orgogliosi per come abbiamo reagito alla tragedia, Genova non ha mai mollato e il 2019 sarà un anno straordinario, ve lo prometto - ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Sia il Natale che il 31 dicembre sono momenti di speranza e credo che ciascuno di voi debba essere contento di come questa città abbia rialzato la testa dopo il 14 agosto. Ci auguriamo che l'anno nuovo sia più bello di quello passato».



Successivamente è toccato al sindaco di Genova Marco Bucci prendere la parola in una piazza De Ferrari gremita: «Quella di oggi è una tappa importante per tornare a essere la città più importante del Mediterraneo. Una corsa che facciamo in modo coeso per dimostrare che i genovesi lavorano sempre insieme per risolvere i problemi. Vogliamo dimostrare ancora una volta che i genovesi riescono a uscire dai problemi come sempre. Questa sera oltre all'albero sarà inaugurato anche il tunnel che collegherà piazza De Ferrari al quartiere di Certosa per dimostrare che la nostra città è unita».