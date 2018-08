Nel momento difficile lo storico convoglio strappa un sorriso.

Genova - Ci sono anche Izy e il suo fidanzato, per loro non è la prima volta ma ogni volta resta «un’esperienza speciale»: questa giovane coppia sulla trentina viaggia sull’Orient Express il treno più lussuoso del mondo.



Questo convoglio storico è passato oggi da Genova, solo una sosta tecnica per imbarcare acqua: di norma il treno non passa dalle nostre parti ma la chiusura temporanea del Tunnel del Gottardo ne ha modificato il percorso.



«Sappiamo della tragedia del ponte Morandi – dice Izy – davvero una cosa molto triste: non ho mai visitato Genova, spero di avere occasione in futuro». L’Orient Express sul binario 18 della stazione Principe si mostra in tutto il suo splendore fatto di pesante metallo cromato, lussuoso legno intarsiato e cristalli pregiatissimi.



Nel vagone ristorante gli ospiti sorseggiano brandy e conversano tra loro: da una porta sbuca Jim, un signore sulla sessantina che sembra volersi sgranchire le gambe: «Vengo da Londra ed è la mia prima volta sull’Orient Express – dice – stiamo viaggiando per festeggiare i sessant’ anni di mia moglie, un’occasione davvero speciale». La signora si affaccia dal suo scompartimento, sorride e saluta. L’Orient Express è una meraviglia che non viene via a buon mercato: Izy ci confida che la loro stanza, non una delle suite, è costata 5000 Euro a coppia. Non poco ma, sorride lei, «ne vale proprio la pena».