Genovarent offre i suoi furgoni gratuitamente agli sfollati

La vostra azienda sta aiutando i nostri concittadini? Scriveteci

Genova - Il sindaco Bucci l'aveva già affermato orgogliosamente nei giorni scorsi: «I genovesi si stanno mostrando molto generosi, sia le aziende che i privati». Una vera corsa alla solidarietà per essere d'aiuto ai nostri concittadini che a causa del crollo di Ponte Morandi sono stati costretti ad abbandonare le loro case.



Sottoscrizioni private, donazioni singole e iniziative da parte di aziende locali: tra queste, Genovarent ha deciso di mettere a disposizione i suoi furgoni a titolo gratuito per spostare oggetti pesanti dalle abitazioni private. «Vogliamo poter aiutare nel nostro piccolo le persone che in questo momento sono in difficoltà - scrive l'azienda in una nota - furgone merci gratis per gli sfollati che avessero bisogno di spostare propri oggetti, elettrodomestici o mobili.

Per richieste Tel. 010564003».



Tutte le aziende che hanno programmato o decideranno azioni analoghe possono scriverci, per darne opportuna informazione, all'indirizzo redazione@genovapost.com