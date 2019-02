Giacomo Guerrera è il Garante dei Diritti per l´Infanzia e l´Adolescenza

Genova - Giacomo Guerrera è il primo Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Genova. A nominarlo è stato il sindaco Marco Bucci dopo l’istituzione di questa figura, votata all’unanimità da parte del consiglio comunale. Coordinerà la propria attività con il Garante nazionale e regionale.



Nato a Catania nel 1940, Guerrera è laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Genova, è giornalista pubblicista ed è stato dirigente amministrativo dell’ospedale San Martino di Genova dal 1980 al 2011. Nel Comitato Italiano per l’Unicef, di cui è tra i membri fondatori, è stato presidente nazionale dal 2012 al 2018; attualmente ricopre il ruolo di past president dopo essere stato per 28 anni al vertice del comitato provinciale di Genova e, per diverso tempo, anche a capo di quello ligure.



Il Garante è un’autorità indipendente che non si occupa prioritariamente dei singoli casi ma del rispetto dei diritti di tutti i minori da parte dell'Amministrazione e degli altri soggetti che operano nella comunità. Fra i suoi compiti vi sono la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo. Segnala inoltre all’autorità giudiziaria situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione, verifica anche che ai minori siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti. L’Ufficio del Garante si propone come luogo neutro di ascolto di soggetti pubblici e privati, enti e singoli che si occupano di queste tematiche.



Almeno due volte l’anno il Garante convocherà un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sia pubbliche sia del privato sociale, facilitando azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi tra i diversi soggetti.



Il Garante resta in carica per 5 anni con l'incarico rinnovabile non più di una volta.