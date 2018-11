Giampedrone sul problema rifiuti: «I consiglieri del Pd vivono su Marte»

L'Amiu ha problemi nello smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo del Morandi

Genova - L'assessore Giampedrone risponde alle critiche dei consiglieri regionali del Pd, riguardo ai problemi nella gestione dei rifiuti. I problemi di Amiu sono causati principalmente dalla situazione post-crollo del Morandi (per la causa sono previsti 800 mila euro per i costi aggiuntivi che dovrà affrontare l'azienda). «Probabilmente i consiglieri regionali del Pd vivono su Marte e ogni tanto scendono sulla terra e anche su Genova, pensando che la loro eredità in fatto di gestione di rifiuti che la Commissione bicamerale aveva definito arcaica, possa in men che non si dica sparire. - le parole di Giampedrone, che aggiunge - Quanto sta attraversando Genova è uno degli elementi di criticità del ciclo genovese dei rifiuti, ma è indipendente dalle scelte che Regione Liguria ha compiuto con coraggio riallineandosi ad una gestione del ciclo dei rifiuti con un senso economico-ambientale e politico».



Continua poi citando alcuni dati per evidenziare le differenze tra le diverse gestioni: «Da quando abbiamo approvato la legge regionale 20 il tasso di raccolta differenziata è cresciuto in Liguria dal 38,63% del 2015 al 48,52% del 2017. Inoltre i Comuni che hanno dato vita ad un sistema di raccolta differenziata oltre il 65% sono passati da 16 a 100. Dal 2016 al 2017 alla Spezia siamo passati da una percentuale di raccolta differenziata del 53,66% a una percentuale del 67,03%, a Savona siamo passati dal 50% al 520% a Imperia dal 38,22% al 43,69% e a Genova dal 39,49% al 41,63%. Abbiamo incrementato il ruolo degli impianti regionali al servizio di tutto il territorio, ottenendo una riduzione dei trasporti per poi portare i rifiuti a Scarpino».