Giardini Baltimora, due giovani scoperte a consumare droga: fermate

Genova - Ketamina in polvere è stata sequestrata dagli agenti della Polizia Locale: gli agenti hanno notato i giardini Baltimora, nel pomeriggio di ieri, due giovani in possesso di droga da consumare all’interno dell’area.



Scoperta - I poliziotti hanno preso la droga che è stata poi analizzata e scoperta come Ketamina, una sostanza, nata come anestetico, che produce effetti psichedelici e che può essere causa di incidenti anche mortali per chi la assume. Le giovani sono state segnalate alla Prefettura per la detenzione della sostanza proibita.



Numeri - In una nota la Polizia Locale ha spiegato che «con questo intervento, dal 1 gennaio ad oggi salgono a 110 le persone segnalate alla Prefettura, per detenzione di droga, più 15 denunciati e un arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Un numero quadruplo rispetto a quello del 2018, quando le persone segnalate o denunciate ammontavano a ventinove e più che decuplicato rispetto al 2017, quando l'anno si era concluso con nove segnalazioni».