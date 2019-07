Genova - È ufficiale: l'artista della pizza napoletana Gino Sorbillo aprirà un locale anche in piazza della Vittoria, aggiungendo di fatto Genova alla lista di città divenute negli ultimi anni sedi delle sue pizzerie (da Napoli a Milano, da Roma a New York.



L'annuncio arriva direttamente dal profilo Facebook del pizzaiolo, celeberrimo artista della pizza napoletana divenuto famoso sia per le sue capacità culinarie che per le innumerevoli apparizioni in televisione. Sorbillo - membro di una delle famiglie di pizzaioli più antiche di Napoli - è nipote di Luigi Sorbillo e Carolina Esposito, coloro che nel 1953 fondarono la prima pizzeria nella Via della Pizza Napoletana (via dei Tribunali), nel centro storico della città partenopea.