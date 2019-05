Giornalismo in lutto per la scomparsa di Vittorio Zucconi

Genova - All'età di 74 anni si è spento a Washington dopo una lunga malattia il giornalista e scrittore Vittorio Zucconi. Modenese di nascita viveva da lungo tempo negli Stati Uniti da dove era stato corrispondente, inviato e speciale ed editorialista per La Repubblica. Fino al 2015 Zucconi aveva diretto anche l'edizione online del quotidiano mentre nei tre anni successivi aveva guidato Radio Capital. Nella sua lunga carriera aveva però scritto anche per La Stampa e il Corriere della Sera.



«Viveva il giornalismo, non lo interpretava – ha ricordato oggi Ezio Mauro - e infatti il Vittorio privato, quello dell’amicizia, era uguale al suo ruolo pubblico. A cena, in redazione, nei viaggi, negli incontri ogni vicenda, qualsiasi fatto, tutti gli avvenimenti grandi o piccoli di cui si parlava per lui prendevano automaticamente il format del racconto, come se fossero pronti per essere scritti, o addirittura come se fossero avvenuti per finire nella rete del suo giornalismo. Che li reinterpretava rendendoli simbolici, o almeno emblematici, comunque esemplari».