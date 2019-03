Giornalisti inglesi alla scoperta di Genova

Genova - Una delegazione di giornalisti inglesi soggiornerà sino a domani nella nostra città, nell’ambito dell’azione di marketing messa in atto da Comune e Camera di Commercio d’intesa con il Tavolo imposta di soggiorno.



Promozione - «Nel 2018 il mercato del turismo inglese verso Genova ha registrato una crescita notevole, alla quale hanno anche contribuito i nuovi collegamenti aerei – commenta l’assessore al Marketing territoriale Barbara Grosso - Un mercato che, anche per la tipologia dei visitatori, è di grande interesse e col quale lavoriamo per promuovere la nostra città come destinazione turistica».



Itinerario - Un programma molto fitto per la permanenza genovese dei giornalisti Sarah Marshall (Press Association), Nicholas Harman (Foodepedia), Jules Ugo (Press Office - Lotus UK), Anna Melville-James (Mail on Sunday), Julie Hamlet (High 50). In agenda, una visita a Castello D’Albertis, raggiunto tramite ascensore di Montegalletto, spostamento a Palazzo Reale, passeggiata tra i banchi del mercato Orientale, degustazione delle specialità della nostra cucina, tra cui il pesto. Inoltre, visita nell’antico borgo di Boccadasse e giro nei vicoli, con puntata nelle botteghe storiche.