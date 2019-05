Gli ausiliari del traffico spronati a `far cassa`: incremento delle multe in vista?

Genova - Stando ad alcune dichiarazioni comparse recentemente sulla stampa cittadina, il comandante della Polizia Locale Gianluca Giurato avrebbe dato l'input agli ausiliari di aumentare il numero di multe per "far cassa". «Si parla di almeno 20 multe al mese, pena il licenziamento: se fosse vero, sarebbe una pressione inammissibile per i lavoratori e un fatto inaccettabile anche per i cittadini» spiega il consigliere Guido Grillo, che durante la seduta odierna del Consiglio comunale ha portato la questione all'attenzione della giunta.



La questione - «Non tollero che si vada di sera a multare quartieri tranquilli per fare cassa» continua Grillo, accennando poi anche alla dichiarazione fatta dall'Assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino alla stampa lo scorso 4 aprile in merito a un possibile programma di "prevenzione". Tale programma dovrebbe servire per ovviare a episodi - fin troppo frequenti - in cui il parcheggio selvaggio di alcuni ha impedito il transito dei mezzi di soccorso. In virtù di questo - in collaborazione con l'ufficio mobilità del Comune - sarà necessario effettuare una mappatura delle aree dove la sosta dovrà essere vietata H24, ove pertanto saranno anche installati debiti cartelli di divieto. Ma in relazione al tanto paventato incremento del numero di multe cosa si può dire?



Chiarimenti - «Già in passato - anche con l'arrivo dei nuovi agenti - la presenza sul territorio della Polizia Locale è aumentata» spiega Garassino, che precisa di aver anche fissato degli con il comandante Giurato proprio in quelle occasioni. Questo avviene, per l'appunto, con una maggiore presenza sul territorio e con un più attento controllo stradale - mirato a contrastare fenomeni come l'uso del cellulare e l'abuso di alcol alla guida - anche perché «Genova è "maglia nera" sia dal punto di vista degli incidenti stradali che da quello degli incidenti mortali». Un problema annoso in città, è però certamente anche quello dei parcheggi: «Questo non avviene tanto per una mancanza di volontà da parte dei cittadini, quanto, piuttosto per un'effettiva carenza di posteggi, dovuta esclusivamente alla scellerata urbanistica degli anni '60» spiega ancora Garassino. In virtù di ciò, lo stesso Assessore avrebbe pertanto concordato con il comandante della Polizia Locale che - salvo i casi in cui i parcheggi siano di intralcio per il transito dei pubblici o dei mezzi di soccorso - quantomeno la notte si possa tenere più una "maglia larga" in questo senso e concentrare, piuttosto, l'attenzione degli agenti «sulla sicurezza stradale». «La multa non deve essere coercitiva o servire per "far cassa", ma aiutare a educare chi ha dei comportamenti altamente scorretti o è di intralcio a mezzi come gli autobus e le ambulanze» conclude Garassino.

In merito al sopracitato "input" agli ausiliari del traffico, infine, l'Assessore ricorda come questi non rispondano tanto al comandante della Polizia Locale, quanto all'Ufficio Mobilità del Comune, «cosa che di fatto fa sì che tale imposizione non possa sussistere.»