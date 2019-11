Gli edili scendono in piazza: `Fondamentale far ripartire le grandi opere`

Genova - I lavoratori edili di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil sono scesi in piazza questa mattina a Genova per chiedere al governo di mettere in campo tutte le misure idonee al rilancio del comparto.



"Se nella nostra regione partissero le grandi opere a partire dalla Gronda non solo si potrebbero recuperare tutti i posti di lavoro persi ma la Liguria dovrebbe chiedere manodopera alle altre regioni - ha spiegato Federico Pezzoli, Fillea Cgil - mentre le medie e grandi opere come il nodo ferroviario e quello di san Benigno sono ferme al palo e bloccano interi settori dell'economia perché l'apertura di un cantiere porta con sé un indotto che coinvolge anche tutti gli altri comparti".