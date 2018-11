Grande Guerra, dal Molise una campana per Luino

Genova - Si chiama ‘Campana dei Tre Anniversari’, pesa 100 kg, ha un diametro di 56 cm e suona nota Mi. Fusa dai Fratelli Armando e Pasquale, contitolari della rinomata ‘Pontificia Fonderia Marinelli’ di Agnone, dall’anno 1000 a oggi la più antica fabbrica di sacri bronzi al mondo, verrà benedetta con un grande evento istituzionale il 4 Novembre, nel corso della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, e poi installata sul campanile della Torre Civica di Luino (VA), sul Lago Maggiore, a sostituire la storica precedente, requisita durante l’ultima guerra per l’approvvigionamento bellico di metalli. La nuova campana, opera del giornalista e designer Maurizio Scandurra, trae il proprio nome dalle altrettante ricorrenze che celebra per sempre impresse su di sé: il Centenario (1918-2018) dalla fine vittoriosa della Grande Guerra, i 150 anni (1861-2011) dell’Unità d’Italia e il Centocinquantenario (1867-2017) della posa in Luino del primo monumento nazionale a Giuseppe Garibaldi, eretto lui vivente.



La campana è altresì dedicata alle eroiche gesta dei gloriosi alpini, rievocando anche le principali Campane dei Caduti sparse in tutta Italia. All’iniziativa giunge il plauso anche di Alessandro Meluzzi, noto psichiatra, scrittore, accademico e criminologo: “Ci sono campane di pace, ma anche campane che hanno segnato la forza della difesa di un popolo nei confronti degli invasori ai confini. Hanno chiamato a raccolta gli uomini di Pier Capponi di fronte all’azione militare di Carlo VIII. Con questa nuova Campana dei Caduti di Luino vogliamo ricostruire la rete di solidarietà, di identità, di nazione e di popolo. La campana è un suono ordinato che è fonte di ordine, gioia, di alchimia e armonia, oltre che di quella dimensione nella quale anche una persona, una famiglia si raduna intorno a un desco ordinato per celebrare il meglio della propria storia”.