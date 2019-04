Grandine sulla Valpolcevera e su Genova: fenomeno breve ma intenso Foto

In A7 i mezzi sono rimasti in galleria in attesa di un miglioramento

Genova - Una forte grandinata ha colpito l’alta Valpolcevera con grossi chicchi che hanno imbiancato i paesaggi della zona per oltre trenta minuti. I mezzi che stavano viaggiando in Autostrada, sulla A7, sono rimasti fermi in galleria in attesa di un miglioramento.



Territorio - Successivamente la grandinata è arrivata nel centro e nel levante di Genova ma a quanto pare non ci sono stati problemi. Con il passare dei minuti la situazione è migliorata. Già nella giornata di domani è atteso il ritorno del sole.







Venerdì 26 aprile 2019 alle 20:55:02



Fotogallery (foto Muir Lea Stores) (foto Fo84) (foto Giulio Bonini) ‹ ›