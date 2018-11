Gronda, problemi in vista. Toti: «Progetto in `forse`. Genova aspetta da anni, risolviamo la questione»

Genova - «Il contenzioso tra Autostrade e Governo sta facendo tardare il progetto della Gronda. Bisogna capire chi la fa, chi la finanzia e quando comincia il cantiere. Servono risposte, basta perdere tempo». Questo il commento del governatore della Liguria Giovanni Toti a margine dell’avvio dei lavori della Genova Smart Week. Premesse tutt'altro che positive per un'opera che la città aspetta da oltre dieci anni.



I problemi - «Un progetto definitivo c'era: era quello finanziato da Autostrade. Purtroppo dopo l'annunciata revoca della concessione ad Aspi la pratica sta subendo dei rallentamenti, anzi è probabile che venga proprio messa in "forse"». Parole tutt'altro che rassicuranti, anche se su questo fronte le intenzioni del presidente di Regione Liguria suonano decise: «Noi vorremmo sederci a un tavolo e parlare della questione» ha infatti affermato Toti «perché dopo dieci anni di attesa non vorrei dover ricominciare da capo il dibattito sulla Gronda». Un dibattito che - come tutti ben sanno - è stato «già visto e già vissuto, e che non ha portato benissimo a Genova», soprattutto visto e considerato che, ad oggi, l'opera ancora non c'è.



La "Gronda bassa" - Neppure il progetto grillino - il quale prevedrebbe sostanzialmente un semplice raddoppio della A10 - piace particolarmente al governatore, fortemente restio all'idea di dover ricominciare da capo, con un progetto nuovo e nuove prospettive, l'iter della Gronda: «Lo vedo piuttosto azzardato» è stato infatti il suo commento. «È chiaro che se c’è da ritoccare il progetto esistente e migliorarlo nulla quaestio, ma solo in quel caso. Non è né il caso né il momento per ricominciare a pensare a qualcosa di nuovo».

«Piccola, grande, media, alta, bassa, bassissima o altissima Gronda: va tutto bene» conclude Toti «purché si faccia un’infrastruttura che Genova aspetta da almeno un decennio».