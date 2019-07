Genova - A causa di un guasto a una tubazione della rete idrica presso l'incrocio tra Via Fillak e via Campi, in corrispondenza di una traversa in zona di cantiere, Iren Acqua segnala che il servizio idrico sarà temporaneamente sospeso nelle zone via Fillak - via Campi - via Brin, per interventi tecnici.



Iren Acqua consiglia una adeguata scorta di acqua per le necessità primarie.