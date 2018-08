Guasto tecnico sul nodo di Genova e per i pendolari è un venerdì di passione

I treni stanno viaggiando con ritardi superiori ai 30 minuti

Genova - Impianti di circolazione in tilt e il traffico ferroviario nel nodo di Genova fortemente rallentato: non cessano nemmeno con i primi di agosto i disagi per le tantissime persone presenti nelle stazioni in attesa del passaggio di un treno.



Viaggio - I convogli stanno registrando ritardi fino a 60 minuti. Non è tutto perché fuori servizio sono finiti anche il sistema audio e video che gestisce le informazioni al pubblico. I tecnici Rfi sono al lavoro per risolvere la situazione il prima possibile.