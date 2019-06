I cronisti raccontano in prima persona il `loro` Ponte: presentato `Cronaca di un anno di cronaca`

Genova - «Si tratta di un libro bellissimo, scritto molto bene, che ci coinvolge tutti, soprattutto per le bellissime immagini che valgono più di mille parole»: a dirlo il sindaco Marco Bucci nel corso della presentazione di "Cronaca di un anno di cronaca", il libro che ogni anno il Gruppo Cronisti dell'Assostampa ligure pubblica per "raccontare" quanto successo a Genova e in Liguria, quest'anno dedicato alla tragedia del Ponte Morandi.



Racconti - «Il volume testimonia non solo i racconti ma soprattutto l'impegno. Vi ho sempre visto impegnati costantemente: i genovesi si sono tutti impegnati, ciascuno nella propria professione», conclude il sindaco.



Lavoro - Oltre al sindaco di Genova erano presenti l'assessore regionale Ilaria Cavo e le autorità civili e militari. «Il progetto nasce per documentare il "nostro" Ponte Morandi - dichiara il presidente del Gruppo Cronisti Tommaso Fregatti - il lavoro che tutti i colleghi hanno fatto, non solo i grandi inviati ma anche i tanti precari. Oggi siamo felici, orgogliosi e un po’ emozionati nell’avere questo “nostro” libro tra le mani. In un momento del genere comunque, c’è in noi anche tanta tristezza e dolore. Nel pensare alle 43 vittime che abbiamo dovuto raccontare in quei terribili giorni, ai famigliari delle vittime, ai tanti che hanno perso la casa, il lavoro. È a tutti loro che vogliamo dedicare questo libro. Perché a loro, più di tutti - conclude Fregatti - quel maledetto 14 agosto ha cambiato la vita. Per sempre».