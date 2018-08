I dati e le misure urgenti: Toti, Giampedrone e Borrelli fanno il punto

Le cose principali emerse dall'incontro tra il governatore Toti, l'assessore Giampedrone e il capo della protezione civile nazionale Borrelli

Il numero di sfollati è salito da 440 a 632, di questi 311 famiglie che sono state sistemate.

La Protezione Civile ha attivato un servizio anti-sciacallaggio per le abitazioni sfollate, mobilitando 40 volontari.



Borrelli, capo della Protezione Civile, ha aggiornato il bilancio delle vittime: 39 morti e 16 feriti, di cui 12 in codice rosso. Toti ha poi dichiarato: «Per me l'emergenza finisce quando il ponte sarà ricostruito, per me l'emergenza finisce quando la Regione più importante per la logistica italiana tornerà ad essere normale».