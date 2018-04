I tesori di Genova raccontati dalla tv israeliana Keshet Channel

Genova - Ancora una volta Genova è al centro dell'attenzione della stampa internazionale. La trasmissione "The Feed" di Keshet Channel, prima emittente TV israeliana, è a Genova in questi giorni per effettuare le riprese di una puntata da 24 minuti interamente dedicata alla città.



«Ho avuto la fortuna di accompagnare personalmente la troupe israeliana in alcuni dei luoghi più belli di Genova, e tutti gli operatori sono rimasti esterrefatti dai nostri tesori – dichiara Elisa Serafini, assessore a Marketing territoriale, Cultura, Politiche giovanili – Ogni volta che la nostra città viene raccontata da un programma TV, aumentiamo la probabilità che venga visitata e scoperta da persone di tutto il mondo. Per questo stiamo incentivando scambi e accordi internazionali che vedono coinvolti media e TV di tutto il mondo: Genova sarà sempre più famosa».



"The Feed" è una trasmissione che racconta destinazioni turistiche innovative, e il loro mondo culinario, usando gli hashtag e la popolarità sui social media di luoghi ed esperienze per scegliere un itinerario fra location sorprendenti, panorami unici e naturalmente ottimo cibo.



Il pubblico israeliano, curioso di mete turistiche europee non banali ed emozionanti, potrà scoprire alcune eccellenze genovesi, dai Palazzi dei Rolli ai vicoli del centro storico, dal pesto all'aperitivo a Boccadasse, accompagnato dalla conduttrice Michal Ansky e da personalità genovesi, compresi alcuni degli Ambasciatori di Genova nel mondo.



La puntata genovese di "The Feed rappresenta un'altra importante tappa del lavoro di marketing territoriale svolto dal Comune di Genova, che sta supportando attivamente la troupe nella realizzazione della trasmissione, in collaborazione con Camera di Commercio; un'azione particolarmente significativa in vista dell'apertura del volo diretto Genova – Tel Aviv. Michal Ansky, è stata giudice di Master Chef Israele e ospite di Master Chef USA accanto a Gordon Ramsey; ha 130.000 follower su Instagram; è una esploratrice del mondo della buona cucina, è creatrice di una catena di food market di qualità in Israele e presto negli Stati Uniti.