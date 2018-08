I vigili del fuoco cercano una decina di dispersi, domato un piccolo incendio nel torrente

Continua da tre notti consecutive il lavoro dei vigili del fuoco di ricerca dispersi

Genova - Continua per la terza notte il lavoro di ricerca dei vigili del fuoco dei dispersi sotto le macerie del ponte Morandi. Il basamento del pilone crollato, presso l'argine sinistro del Polcevera, e il blocco di ponte precipitato dopo essersi rivoltato sui binari sono i due punti nevralgici in cui si stanno concentrando le ricerche. Si stima che i dispersi possano essere una decina, i morti accertati sono sempre 38.



Nella notte i mezzi pesanti sono riusciti ad abbattere l'enorme blocco di cemento che si stagliava in mezzo al torrente Polcevera.



Una volta ritrovati i dispersi si procederà al trasporto delle macerie al di fuori del greto, per evitare che le piogge possano provocare ulteriori danni.

Questa mattina si è innescato un piccolo incendio nel lato del torrente in cui c'è il deposito Amiu, subito domato dai vigili del fuoco. Si pensa sia stato causato dalle scintille generate durante il taglio di tondini di acciaio.