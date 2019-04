IIT, Giorgio Metta è il nuovo direttore scientifico

Prende il posto dal primo gennaio 2020 di Roberto Cingolani

Genova - Giorgio Metta è il nuovo direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia e inizierà a operare dal 1 gennaio 2020: prende il posto di Roberto Cingolani che fino a quella data continuerà la sua attività.



Chi è - Giorgio Metta è vice direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia dal 2016 e rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2019, dove dirige l’“iCub Facility” dove coordina lo sviluppo del progetto iCub, la piattaforma per lo studio della robotica umanoide più diffusa al mondo, presente in 40 esemplari in università e centri di ricerca in numerosi paesi tra i quali Giappone, Singapore, Corea del Sud, USA, Regno Unito. Giorgio Metta si laurea in ingegneria elettronica con lode (1994) e ottiene un PhD (2000) dall’Università di Genova. Dal 2001 al 2002 è stato ricercatore presso il prestigioso AI-Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha lavorato all’Università di Genova e dal 2012 è anche Professore di Robotica Cognitiva presso l’università di Plymouth (UK). Ha gestito per conto di IIT i rapporti con gli enti finanziatori e le relazioni internazionali. È coinvolto in due dei Competence Center nati nell’ambito del Piano del Governo italiano Industria 4.0 (Artes 4.0 e Start 4.0) ed è stato uno dei tre rappresentanti italiani al G7 del 2018 sull’Intelligenza Artificiale per il Ministero dello Sviluppo Economico. Nell’ambito di un’iniziativa portata avanti dallo stesso ministero è stato recentemente nominato membro del panel sull’Intelligenza Artificiale. Giorgio Metta è autore o co-autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche (H-index su google scholar: 54) e ha pubblicato nel 2015 il libro “Umani e Umanoidi” per il Mulino insieme a Roberto Cingolani.