Il CAI di Arenzano compie 50 anni con tanti eventi in montagna e in riviera

Genova - Dopo la presentazione della scorsa settimana, domenica 2 giugno 2019 si inaugurano in grande stile gli eventi per i 50 anni del C.A.I. di Arenzano.



Alle ore 10 ritrovo al Monte Reixa per la SS Messa e la posa di una nuova statua della Madonna, in sostituzione della preesistente danneggiata dai vandali.



Successivamente, alle ore 14 presso il Rifugio Argentea, concerto musicale del Valeria Bruzzone Quartet e brevi letture sulla montagna.



Sabato 15 e domenica 16 giugno in piazza Mazzini, ad Arenzano, palestra mobile di arrampicata con prove di scalata per soci e non soci, aiutati dagli istruttori del CAI, con mostra fotografica sulla storia della sottosezione arenzanese. Il 16, alle 17, concerto dell'Accademia Musicale di Arenzano nel parco di Villa Mina. Si prosegue il weekend del 22 e 23 giugno al Molo Speca di Cogoleto, con la palestra mobile di arrampicata, prove di scalata e mostra fotografica. Domenica 1 settembre, al rifugio Argentea alle 10, in occasione della manifestazione "Rifugi di Cultura" patrocinata dal Gruppo Cai Terre Alte, lo scrittore e alpinista Andrea Parodi presenterà il suo nuovo libro. La giornata proseguirà con la degustazione di prodotti locali offerti a tutti i presenti.



Da lunedì 2 a mercoledì 4 settembre, nella serra del parco Negrotto Cambiaso di Arenzano, e giovedì 5 e venerdì 6 presso l'Unitre Cogoleto, sarà esposta una mostra fotografica sulle "Presenze silenziose": ritorni e nuovi arrivi dei grandi carnivori sulle montagne italiane. Mercoledì 4 settembre in piazza Nastrè, ad Arenzano, serata a cura delll'Onc sulle tematiche dei grandi carnivori. Si continua sabato 21 settembre presso l'auditorium Berellini di Cogoleto, alle 21: l'alpinista e scrittore Andrea Parodi parlerà dell'entroterra e delle vie di arrampicata presenti sulle montagne genovesi, con l'aiuto di filmati e foto. Domenica 22 settembre, inaugurazione di nuove vie di arrampicata e delle vecchie richiodate presso i Torrioni di Sciarborasca, dalle ore 10. Sabato 19 ottobre, presso il monte Argentea, dalle 11 inaugurazione vie di arrampicata del cinquantesimo anniversario del CAI Arenzano sugli speroni est.







Verrà in seguito inaugurato anche l'impianto di videosorveglianza, webcam, stazione meteo e wifi zone presso il rifugio. Le celebrazioni finiscono domenica 20 ottobre presso il rifugio Argentea con la tradizionale castagnata dalle ore 10. Alle 14 concerto coro Monte Cauriol, alle 15 premiazione collaboratori CAI Arenzano, alle 16 chiusura ufficiale delle manifestazioni del 50esimo anniversario della sottosezione.