Il caldo torrido non si placa: allerta rossa fino a venerdì

Bollettino preoccupante per Genova: situazione critica fino al 4 agosto

Genova - È ancora allerta rossa per il caldo a Genova. Il bollettino emesso questa mattina dal Ministero della Salute conferma il massimo livello di allerta per la giornata di oggi, prevedendo il protrarsi di una situazione critica fino a venerdì 3 agosto.



L'allerta - «Il protrarsi ormai da 48 ore di condizioni climatiche critiche aumenta progressivamente il rischio di grave pericolo per la salute della popolazione generale e dei soggetti "suscettibili" in "particolare"». Queste le parole degli esperti, che hanno ricordato come, se non dovessero venir attuati gli interventi consigliati di prevenzione, sarà facile che si verifichino situazioni di gravi patologie indotte dal caldo (colpo di calore, disidratazione, delirium, insufficienza renale , cardio-respiratoria e via dicendo). «Sulla base di quanto evidenziato», continua il Centro di Competenza per la prevenzione dei danni da calore di Regione Liguria, «è fatto obbligo alle strutture sociali e sanitare di attivare tutte le misure per prevenire eventuali danni da calore».