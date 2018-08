Il capo della Protezione Civile Borrelli è arrivato in Prefettura

Anche il cardinale Bagnasco atteso per portare un saluto

Genova - Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è arrivato in Prefettura. Partecipa alla riunione del CCS (Centro di coordinamento dei soccorsi). Si discute di come eventualmente modificare l'ordinanza già emanata per l'emergenze causate dal crollo del ponte Morandi.

Alle 12 in Prefettura arriva anche il cardinale Bagnasco per portare il suo saluto