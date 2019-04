Il circo arriva in città, ma i manifesti pubblicitari sono abusivi: scatta una multa da capogiro

Genova - Ormai le pubblicità dilaganti per tutta la città rendono la cosa abbastanza scontata: il circo Millenium è ufficialmente arrivato in città. E con lui - oltre ai caratteristici tendoni - sono comparsi su quasi tutti i muri genovesi anche centinaia e centinaia di cartelli: peccato solo che si tratti di manifesti abusivi.



La sanzione - La presenza "ingombrante" dei manifesti pubblicitari non è certo passata sotto silenzio, nel bene e nel male. Essendo, però, affissi abusivamente, questi cartelli non hanno tardato neppure a scatenare la pronta reazione del Comune, che ha provveduto immediatamente a coprirli e ha mettere in moto i controlli della polizia locale sugli spazi di affissione. In questo frangente, gli agenti del reparto sicurezza e vivibilità hanno alla fine multato il circo per la somma complessiva di 1500 euro.