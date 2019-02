Il Comune di Genova e l´Alpim organizzano un corso per gli operatori dei servizi sociali

Genova - Sono iniziate la scorsa settimana e termineranno alla fine di maggio le lezioni del corso di formazione e di aggiornamento per gli operatori dei servizi sociali - assistenti sociali, educatori, psicologi - degli ambiti territoriali del Comune organizzato dal Comune di Genova, in collaborazione con Alpim (Associazione Ligure per i Minori).



L’Alpim – lo ricordiamo – svolge attività di volontariato a favore di minori in difficoltà e delle loro famiglie, collaborando con le istituzioni. La normativa in materia di affidamento familiare – a partire dalla legge 184/1983 – è attenta ai diritti dei bambini, prevedendo un’intensificazione degli interventi di sostegno alla famiglia del minore nonché ulteriori obblighi per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. Di qui la necessità di diffondere e interpretare i contenuti della legge nella prassi operativa di chi lavora nel settore.



Negli ultimi anni, inoltre, sono intervenute diverse modifiche legislative nelle cause aventi ad oggetto il diritto di famiglia, modifiche sia sostanziali che procedurali che hanno ampliato la competenza del tribunale ordinario in tema di minori (affidamento, mantenimento, riconoscimento, limitazione della responsabilità genitoriale), ma che hanno lasciato aperte alcune problematiche.



Di tutti questi aspetti si occuperanno i relatori del corso che si svolgerà coinvolgendo tutti gli ATS, Ambiti Territoriali Sociali, di Genova: 1. Medio Ponente; 2. Centro Ovest; 3. Centro Est; 4. Medio Levante; 5. BassaValbisagno; 6. MediaValbisagno; 7. ValPolcevera; 8. Levante; 9. Ponente; 10.Unità Cittadini Senza Territorio.