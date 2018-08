Il Comune `strappa` la liberalizzazione anche del casello di Genova Est

Balleari: «Importante evitare ingorghi. Richiesto anche per quello di Nervi»

Genova - Autostrade per l’Italia accoglie la richiesta del Comune di Genova di liberalizzare il casello di Genova Est. «Già dalla giornata di oggi – afferma Stefano Balleari ai nostri microfoni – le tratte Genova Bolzaneto-Genova Est e Genova Ovest-Genova Est saranno gratuite».



Una decisione necessaria per evitare l’ingorgo che potrebbe venire a crearsi nel ponente cittadino. «In questo senso stiamo lavorando anche alla liberalizzazione del casello di Genova Nervi. Abbiamo ottenuto la disponibilità di alcuni spazi a Quinto da utilizzare come parcheggi d’interscambio, in questo modo le persone potranno parcheggiare il proprio mezzo per proseguire poi in treno, evitando il flusso delle macchine verso il centro città» conclude l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova.