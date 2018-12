Il Confeugo torna ad accendere Genova. La fiamma dritta? Un ottimo auspicio per un 2019 migliore

Genova - «Il 2019 sarà un anno migliore di questo». Ha esordito così il sindaco di Genova Marco Bucci in un commento a margine della tradizionale cerimonia del Confeugo, una celebrazione dell'omaggio fatto dal popolo genovese al Doge con l'accensione del ceppo di alloro in piazza.



La fiamma del Confeugo era perfettamente dritta: un avvenimento davvero di buon auspicio per il prossimo anno, che secondo Bucci sarà coronato da un altro Confeugo «con tutti quanti che potranno vedere il nuovo ponte». Alla cerimonia era presente anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che non ha perso l'occasione di ricordare che nel 2019 Genova avrà finalmente tante nuove soddisfazioni: «Il nuovo anno» ha infatti ricordato il governatore ligure «vedrà aprire i cantieri dello scolmatore del Bisagno, del waterfront di Piano, dell'Hennebique, dell'ospedale di Erzelli, del nuovo Galliera, del nuovo ponte e della casa della salute in Valpolcevera».

I buoni propositi, insomma, non mancano. E neppure la speranza di vederli realizzati.