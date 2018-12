Il consiglio comunale approva la vendita delle farmacie pubbliche

Gli otto esercizi messi in vendita in un pacchetto unico da 10 milioni

Genova - L'assemblea comunale di Genova ha approvato la vendita di otto farmacie comunali con 21 voti a favore (Fratelli D'Italia, Forza Italia, Noi per l'Italia, Lega) e 14 contrari (Pd, M5S, Lista Crivello, Chiamami Genova). La discussione si è svolta tra le proteste dei lavoratori presenti tra gli spalti del consiglio. Francesco De Bendectis di Noi per l'Italia ha dichiarato: «Votato a favore per spirito di squadra, ma turandomi il naso».



Le otto farmacie andranno quindi sul mercato in un unico pacchetto per circa 10 milioni. I mesi scorsi 43 lavoratori avevano più volte scioperato contro la vendita preoccupati per la mancanza di garanzie nel passaggio al privato di otto esercizi con bilancio in attivo. La giunta comunale stabilizzerà i dipendenti a tempo determinato entro il 31 dicembre.